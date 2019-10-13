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خالد القماش: لا أفضل المدير الفني الأجنبي للتدريب في مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
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خالد القماش: لا أفضل المدير الفني الأجنبي للتدريب في مصر
خالد القماش
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السيد علي
 
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كشف خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أنه كان قريبا من التواجد بالجهاز الفني للدراويش قبل التعاقد مع ‏الصربي ميودراج يسيتش.‏

وأعلن القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت قريبا من ‏تدريب الإسماعيلي قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش ومحمود جابر أيضًا".‏

وأوضح مدرب الدروايش الأسبق: "رئيس الدراويش تحدث معي، لكن هناك بعد الأمور لا يمكن التحدث بها في الإعلام، كان هناك عرض للعودة ‏كمدرب مساعد لكني رفضت، فأنا رحلت من الإسماعيلي كمدير فني وسأعود بهذا المنصب".‏

قارن "القماش" محمد يوسف مدرب الأهلي السابق بنفس موقفه حيث أوضح: "موقفه مغاير، فإذا كان هناك مدرب أجنبي كبير من الممكن الموافقة على العودة ‏كمدرب مساعد".

وإختتم القماش تصريحاته : "لا أفضل المدير الفني الأجنبي بالمنتخب أو الفريق، فإبن النادي هو الأولى بالتدريب".‏

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