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فتحي عبد الوهاب تريند على تويتر بعد إجماع الجمهور على مقدرته تجسيد "الجوكر"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
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فتحي عبد الوهاب تريند على تويتر بعد إجماع الجمهور على مقدرته تجسيد الجوكر
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حامد محمود
 
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احتل هاشتاج يحمل اسم الفنان فتحي عبد الوهاب تريند تويتر إجماع الجمهور على مقدرته تجسيد "الجوكر" المصري على غرار فيلم "الجوكر" المعروض في السينمات حول العالم حاليًا.


وحصد فيلم "الجوكر" أربحًا ضخمة حصد حتى الآن بلغت أكثر من ستين مليون دولار من مبيعات التذاكر عالميا بعد افتتاحه يوم الجمعة الماضية.

وتوقع أن يرتفع الرقم لأكثر من تسعين مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

تدابير أمنية 

وعلى ما يبدو أسابيع الجدل حول الفيلم لم تعق نجاحه، حيث ارتكز معظمها على انتقاد فكرة التعاطف مع إحدى أبرز الشخصيات الخيالية الشريرة، وخوف السلطات من تقليد الجمهور للجوكر وأفعاله دفعها لزيادة التدابير الأمنية في أغلب صالات السينما.

لكن رغم مخاوف البعض إلا أن الفيلم سبق أن حصل على إشادة شبه جماعية من النقاد حين افتتح في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة الأسد الذهبي.


توقعات بترشيح فينيكس للأوسكار 

كما توقع العديد ترشيح البطل واكين فينيكس لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.


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