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نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
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نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان
نيمار
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أحمد عصام
 
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يعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أكثر الأندية تمتعا بقدرات مالية كبيرة في أوروبا، حيث لا يتردد في التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق بأي ثمن لتدعيم فريق العاصمة الفرنسية.


ويمتلك لاعبي باريس سان جيرمان رواتب خيالية في تعاقدتهم مع الفريق السنوية.


وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس أكثر اللاعبين حصولا على أموال حيث يتقاضى ما يقارب 36 مليون يورو كراتب سنوي مع فريق العاصمة.


ويحل الشاب الفرنسي كيليان مبابي في وصافة تلك القائمة بمبلغ 20 مليون يورو، ويأتي المهاجم الأوروجواياني ايدسون كافاني في المرتبة الثالثة بمبلغ 18 مليون يورو.


ويأتي تياجو سيلفا قائد ومدافع الفريق في المركز الرابع بمبلغ 14 مليون يورو، ويليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بمبلغ قدره 13 مليون يورو في السنة، بينما يحصل كيلور نافاس الوافد الجديد من نادي ريال مدريد إلى باريس على حوالي 12 مليون يورو مع باريس سان جيرمان.
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