نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
يعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أكثر الأندية تمتعا بقدرات مالية كبيرة في أوروبا، حيث لا يتردد في التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق بأي ثمن لتدعيم فريق العاصمة الفرنسية.
ويمتلك لاعبي باريس سان جيرمان رواتب خيالية في تعاقدتهم مع الفريق السنوية.
وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس أكثر اللاعبين حصولا على أموال حيث يتقاضى ما يقارب 36 مليون يورو كراتب سنوي مع فريق العاصمة.
ويحل الشاب الفرنسي كيليان مبابي في وصافة تلك القائمة بمبلغ 20 مليون يورو، ويأتي المهاجم الأوروجواياني ايدسون كافاني في المرتبة الثالثة بمبلغ 18 مليون يورو.
ويأتي تياجو سيلفا قائد ومدافع الفريق في المركز الرابع بمبلغ 14 مليون يورو، ويليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بمبلغ قدره 13 مليون يورو في السنة، بينما يحصل كيلور نافاس الوافد الجديد من نادي ريال مدريد إلى باريس على حوالي 12 مليون يورو مع باريس سان جيرمان.
Advertisements
- رحلة "نيمار" إلى باريس سان جيرمان (صور)
- قطار باريس سان جيرمان يدهس جانجون بتسعة أهداف في الدوري الفرنسي
- مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة نيمار لبرشلونة
- جريزمان يقدم نيمار إلى ريال مدريد
- شرط برشلونة الصعب للموافقة على عودة "نيمار"
- باريس سان جيرمان يرد على عرض ريال مدريد
- أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو
- هدية ريال مدريد تمنح باريس الأفضلية لتحقيق دوري الأبطال
المزيد عن: البرازيلتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر