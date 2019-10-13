نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان

يعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أكثر الأندية تمتعا بقدرات مالية كبيرة في أوروبا، حيث لا يتردد في التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق بأي ثمن لتدعيم فريق العاصمة الفرنسية.







ويمتلك لاعبي باريس سان جيرمان رواتب خيالية في تعاقدتهم مع الفريق السنوية.





وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس أكثر اللاعبين حصولا على أموال حيث يتقاضى ما يقارب 36 مليون يورو كراتب سنوي مع فريق العاصمة.





ويحل الشاب الفرنسي كيليان مبابي في وصافة تلك القائمة بمبلغ 20 مليون يورو، ويأتي المهاجم الأوروجواياني ايدسون كافاني في المرتبة الثالثة بمبلغ 18 مليون يورو.