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مشكلة شخصية.. وكيل طارق حامد يكشف سر رسالة إنستجرام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
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مشكلة شخصية.. وكيل طارق حامد يكشف سر رسالة إنستجرام
طارق حامد
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السيد علي
 
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خرج أحمد يحيى، وكيل أعمال اللاعب طارق حامد، نجم وسط نادي الزمالك، لينفي ما كتبه اللاعب خلال الساعات الأخيرة وأنه لا يمت لعلاقته بنادي الزمالك بأي صلة، مبديًا إندهاشه من الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقد وجه طارق حامد رسالة غامضة، عبر انستجرام، يوم أمس السبت كتب فيها: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وصرح يحيى في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" تابعها الفجر الرياضي: "الموضوع ذهب في اتجاه خاطئ تماما عن اتجاهه الحقيقي، ما كتبه طارق حامد ليس له علاقة بنادي الزمالك أو مسئولي الزمالك، وإنما كان يتحدث عن مشكلة شخصية خاصة به".

وواصل وكيل أعمال طارق حامد: "طارق من كباتن الزمالك ولن يهاجم النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان عنده مشاكل سيتحدث فيها مع المسئولين مباشرة".

وأنهي وكيل حامد مداخلته متسائلًا: "طارق يحل مشاكل اللاعبين الآخرين ويحاول احتواءها، فكيف سيصدر بنفسه مشاكل للنادي؟".

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