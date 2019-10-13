"عز العرب": الدولة الإخوانية في تركيا تمثل التهديد الأول لمصر وليس إسرائيل



وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه عندما يحدث غزو من دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مثل غزو العراق للكويت، فهذا يعني أن الأمن القومي العربي ضرب في الصميم، وأصبح الأمن العربي يُقرأ فقط في الكتب.





وشدد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على أنه لا يوجد دولة عربية مؤثرة في الداخل السوري، والدول الموجودة على الأرض أجنبية، وهي إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة.





وأكد أن الكثير من الدول العربية أصبحت منشغلة بالأحداث الداخلية، لافتا إلى أن مصادر التهديد للدول العربية ومنها مصر تغيرت، موضحا أن إسرائيل لم تعد التهديد الأول لمصر، بل دولة الإخوان المسلمين داخل تركيا.





ولفت إلى أن مصر وسعت من قدرات الجيش وخاصة القوات البحرية من أجل مواجهة دولة مثل تركيا، موضحا أن هناك تواطؤ أمريكي وروسي من أجل استباحة الأكراد في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا لها مصلحة في تدهور العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إضعاف منافس لبشار الأسد في الداخل، وتركيا لها مصلحة بالقضاء على الأكراد الذين يهددون تركيا.

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه عندما تكون هناك دولة عربية تعمل ضد الدول العربية الأخرى، فإذن الأمن القومي العربي ضُرب في الصميم.