استخدام الاقنعة والابتعاد عن المكياج.. كيف تحافظ فتاة صلاح على جمالها؟

"صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية"









"أليساندرا أمبروسيو تكشف سر جمالها"



وكشفت "أليساندرا أمبروسيو "، البالغة من العمر 37 عاما، عن السر الخفي وراء هذا الجمال من خلال تصريحات خاصة لوسائل الأعلام ،أن هناك عدد من الأسرار جعلها تتمتع بجمال جذاب ومميز .



وقالت "أليساندرا أمبروسيو"، إنها تحرص دائما على استعمال أقنعة الوجه المغذية والطبيعية سواء للبشرة أو الشعر، وهو ما يجعلها تحافظ على شبابها، وتبدو أصغر سنا ،وبشرة مشدودة خالية من التجاعيد ،وذلك بالرغم من تقدم سنها. وكشفت "أليساندرا أمبروسيو "، البالغة من العمر 37 عاما، عن السر الخفي وراء هذا الجمال من خلال تصريحات خاصة لوسائل الأعلام ،أن هناك عدد من الأسرار جعلها تتمتع بجمال جذاب ومميز .وقالت "أليساندرا أمبروسيو"، إنها تحرص دائما على استعمال أقنعة الوجه المغذية والطبيعية سواء للبشرة أو الشعر، وهو ما يجعلها تحافظ على شبابها، وتبدو أصغر سنا ،وبشرة مشدودة خالية من التجاعيد ،وذلك بالرغم من تقدم سنها.







وأضافت "أليساندرا أمبروسيو"، أن تحاول الأبتعاد بقدر المستطاع عن التوتر والحزن ،لأن التوتر السبب الرئيسي فى الشيخوخة المبكرة".



واختتمت "أليساندرا أمبروسيو" تصريحاتها " دائما أحرص على إتباع نظام غذائى صحي ، ولا أفضل وضع المكياج يوميا، واكتفي بوضع كريم الوقاية للشمس لمحاربة ظهور التجاعيد وبقع الوجة الداكنة والخطوط الرفيعة فى البشرة ،التي تجعل الفتاة تبدو أكبر سنا". وأضافت "أليساندرا أمبروسيو"، أن تحاول الأبتعاد بقدر المستطاع عن التوتر والحزن ،لأن التوتر السبب الرئيسي فى الشيخوخة المبكرة".واختتمت "أليساندرا أمبروسيو" تصريحاتها " دائما أحرص على إتباع نظام غذائى صحي ، ولا أفضل وضع المكياج يوميا، واكتفي بوضع كريم الوقاية للشمس لمحاربة ظهور التجاعيد وبقع الوجة الداكنة والخطوط الرفيعة فى البشرة ،التي تجعل الفتاة تبدو أكبر سنا".

تحدثت البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" عارضة الأزياء والتي اشتهرت مؤخرا بالوطن العربي والمصري تحديدا، بعد ظهورها وهي تحتضن محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن سر احتفاظها بجمالها خلال الأعوام الماضية.وكان محمد صلاح، نشر صورة له تجمعه مع "أليساندرا أمبروسيو" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي إحدى الصور التي تم وضعها كغلاف بمجلة GQ العالمية.كما قام محمد صلاح بنشر فيديو مع "أليساندرا أمبروسيو"، لتظهر متألقة بجمالها الساطع خلال مقطع الفيديو، وهو ما جعل بعض المتابعين للاستفسار عن سر احتفاظها بكل هذا الجمال.