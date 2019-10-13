هيفاء وهبي تجسد شخصيتين مختلفتين!

تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتجسيد شخصيتين مختلفين من جديد، وذلك من خلال فيلم "أشباح أوروبا" ، الذي قامت بتصويره مؤخرًا .





كما تستعد للسفر إلى احدى الدول الأوروبية، من أجل استكمال تصوير بعض المشاهد وتتلقى الفنانة هيفاء وهبي تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب.



أحداث "أشباح أوروبا"

تدور أحداث الفيلم حول أختين توأمين تقدمهم الفنانة هيفاء وهبي ، الأخت الأولى تعيش في احدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية ، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج .





فيلم "أشباح أوروبا" بطولة أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر، أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.





شخصيتي مريم وملك في مسلسل "مريم"

قدمت الفنانة هيفاء وهبي من قبل مسلسل "مريم" الذي عرض عام ٢٠١٥ وقدمت فيه شخصيتي مريم وملك ، شخصية مريم فيها خباثة وتخبئ الكثير، وملك كانت بعيدة كل البعد عن توأمها مريم ، وكان مسلسل "مريم " بطولة هيفاء وهبي ، خالد النبوي ، رمزي لينر ، حسن حسني ،محمد كيلاني ، شيرين الطحان ، تأليف أيمن سلامة ، إخراج محمد علي .



