موهبة تونسية تجبر حماقي على الاستدارة بكرسيه! (فيديو)





أدى المتسابق التونسي أحمد الهداجي، أغنية Taky shabman في رابع حلقات الموسم الخامس من برنامج "The Voice"





ونال إعجاب الجمهور وتقديمه لنوع جديد من الموسيقى في برنامج "The Voice ".





رأي لجنة التحكيم

علق الفنان راغب علامة عليه قائلآ: "أحسنت nice أنه عندك هالقد علاقة مع ال music .





وبدورها علقت الفنانة أحلام قائلة: "الله يوفقك، كمان أكيد صوت جميل صوت مريح".





انبهر الفنان محمد حماقي بجمال صوته وعلق عليه قائلآ: "قبل ما نتكلم عن صوتك نتكلم عن لعبك، إنت بتلعب حلو جدًا، ولا غلطة كل حاجة حلوة ، جيتار صوته حلو، صوتك حلو جدآ، غناك حلو جدًا والحالة كلها على بعض تجنن ومينفعش تمشي، أنا مبسوط انك معايا في فريقي".





احمد الهداجي المتسابق في برنامج " ذا فويس " من تونس يبلغ من العمر 21 عامًا وأصبح الآن من فريق الفنان محمد حماقي في برنامج "ذا فويس" .





لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" تتكون من محمد حماقي، راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد .