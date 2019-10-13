خبير عسكري يكشف عن كارثة محتملة على حدود مصر



وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أهداف تركيا من العملية العسكرية بعضها معلن، وبعضها غير معلن، والمعلن منه هو مجرد ستار لتنفيذ مخططها الاستعماري، وهو إعادة اللاجئين إلى سوريا، في حين أنها تريد التخلص من المشكلة الكردية، والتي تعتبر التهديد الرئيسي للإمبراطورية التي يريدون بناؤها، وبالتالي تريد القضاء عليهم في أقرب فرصة، والإبادة العرقية ليست جديدة على تركيا وقامت بها من قبل مع الأرمن.





وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ"قسد"، هي التي استخدمت للتعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي أصلا زراعة غربية بالتنسيق الكامل مع تركيا وهي من عاونت هذه الدولة الداعشية.





ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصلت على مرادها من "قسد"، قامت بسحب قواتها من المنطقة الموجود بها سوريا الديمقراطية، لتنفيذ ما وعد به الإسرائيليين في صفقة القرن، على حساب أراضي الجوار، ومنها مصر، مشددًا على أن مصر هي العقبة أمام تنفيذ هذه الصفقة.





وشدد على أن هناك 12 ألف داعشي سلمتهم أمريكا إلى تركيا، وهم كانوا محبوسين في سجون الأكراد، وقد يتم زرعهم في ليبيا لزعزعة استقرار مصر، مؤكدا أن التهديد الرئسي هو إطلاق سراح الدواعش.

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، والخبير العسكري، إنه لا يخفى على أحد الحلم العثماني القديم الذي يرواد الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، والأتراك جيل بعد جيل.