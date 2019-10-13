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مرتضي منصور: لم أسئ أبداً للنادي الأهلي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:08 ص
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مرتضي منصور: لم أسئ أبداً للنادي الأهلي
مرتضي منصور
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السيد علي
 
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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي بالفعل هو قلعة المبادئ والقيم، ولكن رئيسه الحالي محمود الخطيب، السبب في اضاعتها.

وأكد رئيس القلعة البيضاء: "جمهور الأهلي عظيم فعلا مثل جماهير الزمالك، وعمري ما اساءت للنادي الأهلي كل كلامي للخطيب ومجلس إدارته".

وتالع مرتضي : "الخطيب متواجد في رئاسة الأهلي منذ حوالي ثلاث سنوات ماذا فعل للعظيم صالح سليم؟، انا الذي كرمت صالح سليم داخل الزمالك هو زوجته".

وأكمل منصور: "عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة كان يقدم كفنه بيده للنادي الأهلي لكي يعفو عنه بتسليمه درع الدوري للاعبين".

وعلق رئيس الزمالك علي مباراة القمة المقرر لها مساء السبت المقبل: "يسعون لتدمي خط وسط الزمالك فرجاني ساسي وطارق حامد يسعون وسيواصلون الحديث عن لاعبي الزمالك حتى مباراة القمة".

وأتم المستشار مرتضي منصور تصريحاته: "انتهينا من استديو قناة الزمالك وسنعقد  جلسة يوم الثلاثاء المقبل لوضع خطة البرامج".

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