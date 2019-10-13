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علي معلول: لاعبي تونس يتألقون في الدوري المصري

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
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علي معلول: لاعبي تونس يتألقون في الدوري المصري
علي معلول
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أبدي  علي معلول لاعب المنتخب التوسي ، والمحترف ضمن صفوف النادي الأهلي سعادته بتواجده داخل أروقة القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية بجماهير الفريق.

وأعلن معلول في تصريحات عقب مباراة تونس والكاميرون: "اللاعب الكبير تعرفه عندما يغيب ويعود واقفًا على قدميه".

وتابع لاعب الأهلي: "الحمدلله بعد استبعادي من قائمة المنتخب ببطولة كأس أمم افريقيا الماضية، احترمت الجميع، وكنت بقلوبي مع زملائي، اليوم عودت وظهرت بشكل جيد".

وواصل معلول : أي لاعب يرتدي قميص المنتخب التونسي، يجب على جميع الجماهير التونسية مساندته، نحن لا نلعب لصالح أندية الأن، والشهر المقبل نتمنى أن يكون ملعب رادس ممتلئ بالجماهير لأولى مباريات التصفيات".

وأكمل نجم القلعة الحمراء: "عندما ألعب بقميص الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي يجب أن ادافع عن الفريق الذي العب له مثلما يفعل لاعبي النجم الساحلي، وان شاء الله جماهير النجم تساندنا بمواجهتنا المقبلة كمنتخب تونس".

وأردف لاعب تونس: "اللاعبون التوانسة في الدوري المصري يؤدون بشكل جيد، سواء في الزمالك، او وادي دجلة، أو بيراميدز، أو المقاولون، والدوري المصري بطولة ليست ضعيفة، ويظهر أنديتها بشكل جيد في المنافسات القارية وبها الكثير من العيون، يمكن من خلاله الحصول على فرصة الاحتراف الخارجي".

وإختتم علي معلول تصريحاته: "تلقيت عروضًا كثيرة في فترة الانتقال الاخيرة لكن علاقتي كبيرة مع جماهير الأهلي وأنا سعيد جدا معهم، وهم يجعلونني اريد البقاء".
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