سفيرالإمارات يكرم عاصي الحلاني في حفله الغنائي ببيروت (فيديو)





نشر عاصي عبر حسابه بـ"إنستجرام" ڤيديو لتكريمه في حفله الغنائي الأول بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.





وعلق الحلاني على الفيديو قائلًا: "شكرًا علي التكريم من سعادة سفير دولة الإمارات".





تكريم عاصي الحلاني

وتم تكريم عاصي الحلاني من قبل سفير دولة الإمارات الدكتور أحمد الشامسي ومعالي الوزير ميشال فرعون ممثل دولة الرئيس اللبناني.



