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سفيرالإمارات يكرم عاصي الحلاني في حفله الغنائي ببيروت (فيديو)

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
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سفيرالإمارات يكرم عاصي الحلاني في حفله الغنائي ببيروت (فيديو)
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فايقة محمد
 
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نشر عاصي عبر حسابه بـ"إنستجرام" ڤيديو لتكريمه في حفله الغنائي الأول بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.


وعلق الحلاني على الفيديو قائلًا: "شكرًا علي التكريم من سعادة سفير دولة الإمارات".


تكريم عاصي الحلاني

وتم تكريم عاصي الحلاني من قبل سفير دولة الإمارات الدكتور أحمد الشامسي ومعالي الوزير ميشال فرعون ممثل دولة الرئيس اللبناني.


يذكر أن الحلاني تعرض لأزمة صحية إثر سقوطة من علي جواده ولكنه أعلن حقيقة ما حدث فقال في تصريحاته لتريندنج التي تعرض علي MBC4 أنه فقد الذاكرة لمدة يومين ولم يتذكر أي شئ مما حدث ولكنه فقط يتذكر ماحدث قبل ذلك.


وأضاف أحد شهود العيان وهو ابنه "الوليد" أن الخيل تعثر وسقط علي والده مما أدي إلي إصابته بعدد من الكسور في الرقبة والأضلاع واليد.


ومن المشار إليه أنه شارك في عدد من المهرجانات منها " مهرجان المحبة والسلام، مهرجان ليالي دبي، مهرجان ليالي الشرقية، مهرجان موازين، وأيضاً ليالي الكازيف "


وإلي جانب آخر كرمه مهرجان الموسيقي العربية الذي نظمته الأكاديمية العربية للموسيقي في دبي كأفضل صوت عربي كما أنه حصل علي جأيزة موريكس كأفضل مطرب في عامي 2005 - 2003 ، وأيضاً نالت أغنيته "وإن كان عليا" أفضل أغنية عام 2003 ، أغنية "مالي صبر" أفضل أغنية عربية في مهرجان القاهرة الدولي 1999 علاوة علي ذلك تم تعيينه سفير للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة "عيش لبنان" بالتعاون مع بنك بيروت والبلاد العربية.


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الف شكر على التكريم من سعادة سفير دولة الأمارات الدكتور حمد الشامسي ومعالي الوزير ميشال فرعون ممثلاً دولة الرئيس و #سعد_الحرير و مهرجان_كايل ‏الأن من ميدان سباق الخيل في بيروت بعد السباق باسم ⁧‫#الشيخ_زايد‬⁩ رحمه الله في ⁧‫#عام_التسامح‬⁩ مهرجان عز ومجد بيروت في سباق الخيل تحت رعاية 🇱🇧🇱🇧🇱🇧⁧‫#دولة_الرئيس_سعد_الحريري‬⁩ ودعم ورعاية دولة الأمارات العربية المتحدة وبحضور السفير الأماراتي ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ #مهرجان_كايل

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on

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