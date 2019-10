سفيرالإمارات يكرم عاصي الحلاني في حفله الغنائي ببيروت (فيديو)

View this post on Instagram

الف شكر على التكريم من سعادة سفير دولة الأمارات الدكتور حمد الشامسي ومعالي الوزير ميشال فرعون ممثلاً دولة الرئيس و #سعد_الحرير و مهرجان_كايل ‏الأن من ميدان سباق الخيل في بيروت بعد السباق باسم ⁧‫#الشيخ_زايد‬⁩ رحمه الله في ⁧‫#عام_التسامح‬⁩ مهرجان عز ومجد بيروت في سباق الخيل تحت رعاية 🇱🇧🇱🇧🇱🇧⁧‫#دولة_الرئيس_سعد_الحريري‬⁩ ودعم ورعاية دولة الأمارات العربية المتحدة وبحضور السفير الأماراتي ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ #مهرجان_كايل