الصحافة البريطانية تكشف أسباب فشل ميركاتو مانشستر مع مورينيو

أعلنت الصحافة البريطانية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، طلب منه إبرام إحدى الصفقات في قلعة أولد ترافورد، رغماً عنه.





وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مورينيو لم يكن يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فريد خلال الموسم الأخير للمدرب البرتغالي رفقة الشياطين الحمر.





وقد إنتقل فريد من شاختار إلى مانشستر يونايتد في صيف 2018 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.





وتابعت الصحيفة البريطانية أن مورينيو اضطر إلى الموافقة على إتمام الصفقة، لخوفه من أن إدارة مانشستر يونايتد لن تضم لاعب وسط حتى نهاية الميركاتو.





الجدير بالذكر أن الأزمة الرئيسية بين مورينيو ومسؤولي مانشستر يونايتد قبل رحيل المدرب البرتغالي، تعود إلى عدم رضا "سبيشال وان" عن سياسة الميركاتو، وأن الإدارة تجاهلت دعم الفريق بمدافع مميز قبل انطلاق موسم 2018-2019.



