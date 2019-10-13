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نيمار يطلب الصلح مع برشلونة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
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نيمار يطلب الصلح مع برشلونة
نيمار
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السيد علي
 
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أعلن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، رفضهم الصلح مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشأن القضية بين الطرفين والمتعلقة بمكافأة التجديد.


وقد رفع نيمار دعوة قضائية على البارسا للحصول على مكافآة تجديد آخر عقد له مع البلوجرانا، والتي لم يحصل عليها كاملة بسبب انتقاله لباريس سان جيرمان في صيف 2017.


وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تم عقد جلسة صلح بين محامي نيمار وممثلي برشلونة، لكن لم يتوصلا لاتفاق.


ويسعي السلساو البرازيلي إلي التوصل لاتفاق على عكس برشلونة، النادي مقتنع تمامًا أن القاضي سيثبت صحة موقفه.


ويطلب النادي الإسباني من البرازيلي مبلغ 16 مليون يورو، الذي دفعه مقابل تجديده في عام 2017.


يذكر أن القاضي قد منح مهلة للطرفين 10 أيام، لتقديم الحجج والأدلة، وتنتهي تلك المهلة يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.

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