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موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
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موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها
الاهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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تنطلق مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم 19 في الشهر أي السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
ستنقل أحداث المباراة بين الاهلي والزمالك عدة قنوات مصرية نقلت منافسة الدوري المصري لهذا الموسم، ومنهم ontv sports وقناة النيل الرياضية.

النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.

موعد مباراة الاهلي والزمالك
ستكون يوم السبت المقبل الموافق 19 من أكتوبر لعام 2019، ويسعى من خلالها الزمالك للفوز على المارد الأحمر، كما يستعد الاهلي لتحقيق الفوز، وستبدأ المباراة في تمام السابعة مساءا.
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