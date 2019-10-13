موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم 19 في الشهر أي السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة.

ستنقل أحداث المباراة بين الاهلي والزمالك عدة قنوات مصرية نقلت منافسة الدوري المصري لهذا الموسم، ومنهم ontv sports وقناة النيل الرياضية.

ستنقل أحداث المباراة بين الاهلي والزمالك عدة قنوات مصرية نقلت منافسة الدوري المصري لهذا الموسم، ومنهم ontv sports وقناة النيل الرياضية.