نجوم الفن يودعون شوقي الماجري بالقاهرة.. هند صبري تتلقى العزاء ولطيفة أول الحاضرين



العزاء نظمه مجموعة من أصدقاء الراحل منهم الفنان المصري عمرو القاضي رغم وجوده بلندن والمخرج بسام قطيفان والمونتير سالم درباس والمنتجة الفنية سها النجار الذين تلقوا العزاء فيه بجوار المنتج الفني صلاح طعمة والمخرج طارق يخلف والموسيقي ياسر القاضي.





هندي صبري تتلقى العزاء

وتلقت عزاء السيدات في الراحل شوقي الماجري النجمة هند صبري

أبرز حضور العزاء

وحضرت العزاء النجمات لطيفة وكندة علوش وليلى علوي وسوزان نجم الدين وفرح يوسف ودارين حداد وعائشة بن أحمدوالسيناريست عزة شلبي واعتذرت يسرا لسفرها خارج مصر .



وحضر أيضا المخرجون حاتم علي وهاني خليفة وعماد البهات وكريم الميهي ومدير التصوير محمد شفيق ونقيب الممثلين المصريين اشرف زكي والفنان سامح الصريطي والفنانين اشرف مصيلحي وأحمد صيام وأحمد خالد صالح ومحمد الاحمدي واحمد ماهر وصبري عبد المنعم وماهر سليم والمخرجة مريم الاحمدي والسيناريست محمد الغيطي والمنتجين محمد زعزع وايهاب ايوب وصبري السماك والفنان شريف ادريس والمخرج أحمد صقر.

حزن هند على رحيل الماجري

عبرت الفنانة هند صبري عن حزنها لوفاة المخرج التونسى شوقى الماجرى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت هند صبري صورة للمخرج الراحل شوقى الماجرى، وعلقت على الصورة قائلة :"رحل اليوم مخرج كبير اكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد .. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير #شوقي_الماجري رحمه الله وغفر له".



