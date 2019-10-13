بالفيديو والصور.. علي فرج يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للإسكواش

وإستطاع "فرج" الفوز علي المصنف الثاني عالمياً محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد ، وبنتيجة 11-4, 11-7, 11-2 في زمن قدره 40m.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.