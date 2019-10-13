"الكتاب".. البذرة الأولى لرحلة أحمد حلاوة مع الفن!





قال الفنان أحمد حلاوة، إن البذرة الأولى لرحلته الفنية بدأت مع "الكتاب"، مؤكدًا أن هذا الأمر ساهم في حبه للغة العربية وممارستها.





وأشار خلال استضافته في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "Ten" إلى أن سياسة الدولة بنشر مراكز الشباب، قد ساهمت في تربيتهم على هذا النهج، بوجود مجموعات للفن تحت إشراف خبراء مصر والخارج ساهمت إلى وصوله إلى مكانته هذه.





الفن يعاني بحالة هبوط

ولفت حلاوة، إلى وجود حالة من الهبوط التي يعاني منها الفن في الوقت الراهن لعدم وجود أدنى نوع من الاهتمام كما كان الوضع سابقآ، قائلآ: "عند اختزال هذه الخطوات وإحلالها بالأشياء الحديثة وأراء الفيسبوك، هتلاقي عيل بيقتل عيل صغير وناس بتشتم وردود أفعال وسلوكيات نرفضها".





"فن الأشغال"





أوضح الفنان أحمد حلاوة أن المدارس في عهده كانت تهتم بتقديم نوع خاص بـ "فن الأشغال"، لدراسة صناع السجاد والرسم وعمل الأثاث والزراعة.





وكانت المدارس في عهده تخصص يوم تحت مسمى "القسم" يخص الرقص والتمثيل وألعاب القوى وفن النحت والموسيقى، وذكر الفنان أحمد حلاوة أن هذا ساهم كثيرآ في تكوين شخصيته.



