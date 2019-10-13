سجل مميز لمنتخب ‏ايطاليا في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره منتخب اليونان بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين المنتخبين علي ملعب الأولمبيكو الدولي يالعاصمة الإيطالية روما ضمن منافسات الجدولة السابعة من تصفسات أوروبا المؤهلة ليورو 2020.

وبهذا الفوز استطاع المنتخب الإيطالي حجز تذكرة الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالعلامة الكاملة دون أي هزيمة خلال التصفيات.

وبهذا الفوز استطاع المنتخب الإيطالي حجز تذكرة الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالعلامة الكاملة دون أي هزيمة خلال التصفيات.