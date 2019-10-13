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سجل مميز لمنتخب ‏ايطاليا في تصفيات يورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
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سجل مميز لمنتخب ‏ايطاليا في تصفيات يورو 2020
منتخب ايطاليا
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علي ماهر حلمي
 
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حقق المنتخب الإيطالي فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره منتخب اليونان بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين المنتخبين علي ملعب الأولمبيكو الدولي يالعاصمة الإيطالية روما ضمن منافسات الجدولة السابعة من تصفسات أوروبا المؤهلة ليورو 2020.

وبهذا الفوز استطاع المنتخب الإيطالي حجز تذكرة الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالعلامة الكاملة دون أي هزيمة خلال التصفيات.

ولعب المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 سبع مباريات استطاع الفوز في جميعها واستطاع المنتخب الإيطالي خلال السبع مباريات أن يسجل 20 هدفا بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط ليصبح المنتخب الاقوي دفاعيا خلال تصفيات اليورو.

وبعد هذا الفوز الهام تأهل المنتخب الإيطالي الي اليورو 2020 لأول مرة في تاريخه قبل ثلاثة جولات علي نهاية التصفيات.
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