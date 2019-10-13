رقص منة فضالي ونزوله من أعلى المسرح.. أبرز مشاهد حفل راغب علامة (صور)
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
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يارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم
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أشعل النجم راغب علامة، حفله منذ قليل في ختام عرض أزياء المصمم أيمن لحموني بإحدى الفنادق الكبرى وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين منهم سهير رمزي وداليا مصطفي ولقاء سويدان ورانيا فريد شوقي وعدد آخر وكبير من النجوم.
رقص منة فضالي
وأبرز أحداث الحفل رقص الفنانة منة فضالي معه وصعودها أعلى المسرح في أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" وظهرت علاقة صداقة وطيدة بينها وبين "علامة" وقاموا بالرقص سويا وقام "علامة" النزول من المسرح للتصوير مع الفنانة سهير رمزي بالاضافة للتصوير مع معجبيه.
باقة من أجمل أغنيات علامة
وقدم راغب علامة الحفل باقة مميزة من أجمل الأغنيات بأرشيفه الفني، القديم منها والحديث، والتي تسحر الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير وأبرزها قلبي عشقها ونسيني الدنيا والحب الكبير وصدفة وعدد اخر وكبير من الأغاني.
مشاركة راغب علامة في "ذا فويس"
ويشارك حاليًا"علامة"، في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس"، وهو ضمن أعضاء لجنة التحكيم والذي تضم نخبة من الفنانين وهم "سميرة سعيد، أحلام، محمد حماقي".
من جانب آخر، يستعد" علامة" للتحضير لأغنية جديدة أثار عنوانها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية تحمل عنوان "معركة كبرى"، اسم لافت مثير للجدل كما عودنا راغب علامة في أعماله الفنية على التميز.
وكشف "علامة" عن تفاصيل هذه المعركة التي يستعد لها، وقال في لقاء تلفزيوني له أن الأغنية ستشكل مفاجأة كبيرة لجمهوره، وكما أوضح أن أغنية معركة كبرى ستكون باللهجة الخليجية وسيسعد بها محبيه.
وقال علامة إنه يبذل قصارى جهده حتى ينتهي من الأغنية ويتمنى أن يقدمها في إحدى حلقات برنامج المواهب ذا فويس.
وهذه ليست المرة الأولى لراغب أن يتغنى بالخليجية، بل أمتعنا قبل ذلك بعدة أغنيات حققت نجاحات كبيرة، ومعركة كبرى هي التجربة الثالثة لراغب علامة في الغناء باللهجة الخليجية، فقد قدم قبل ذلك منذ سنوات طويلة أغنيتين خليجيتين بعنوان "يابوي" و "سر حبي فيك غامض" وهما من أشهر أغانيه.
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