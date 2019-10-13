ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يستبعد هذا الثنائي أمام ريال مايوركا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
Advertisements
زيدان يستبعد هذا الثنائي أمام ريال مايوركا
زيدان
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
استقر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إراحة الثنائي جاريث بيل وإيدن هازارد، خلال المواجهة القادمة امام ريال مايوركا المقرر لها السبت الموافق 19 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الاسباني.


ويأتي قرار "زيدان" بإراحة الثنائي بيل وهازارد لمنحهما فرصة للحصول على راحة بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في مباريات الأجندة الدولية المقامة حاليًا، حيث شارك اللاعبين مع المنتخبين الويلزي والبلجيكي، ويري "زيزو" أن هذه فرصة جيدة للمداورة وإراحة بعض الأساسيين بصفوف الملكي.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زيدان قرر الدفع بالثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش في قيادة خط هجوم ريال مدريد في مباراته القادمة ضد مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.


ويسعي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز علي ريال مايوركا في المباراة القادمة، وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الليجا حيث يعتلي قمة الترتيب حاليًا برصيد 18 نقطة، ويتطلع للابتعاد عن منافسه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status