زيدان يستبعد هذا الثنائي أمام ريال مايوركا

استقر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إراحة الثنائي جاريث بيل وإيدن هازارد، خلال المواجهة القادمة امام ريال مايوركا المقرر لها السبت الموافق 19 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الاسباني.





ويأتي قرار "زيدان" بإراحة الثنائي بيل وهازارد لمنحهما فرصة للحصول على راحة بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في مباريات الأجندة الدولية المقامة حاليًا، حيث شارك اللاعبين مع المنتخبين الويلزي والبلجيكي، ويري "زيزو" أن هذه فرصة جيدة للمداورة وإراحة بعض الأساسيين بصفوف الملكي.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زيدان قرر الدفع بالثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش في قيادة خط هجوم ريال مدريد في مباراته القادمة ضد مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.