مرتضي منصور يرد علي تعاقد الأهلي مع كهربا وحامد.. احذرك يا خطيب

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات طارق حامد لا شأن لها بالقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أحمد يحيى وكيل اللاعب، قد قال الحقيقة.





وكشف مرتضى في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" تابعها الفجر الرياضي : "وكيل طارق حامد قال الحقيقة، لسنا مديونون لأحد".





وتايع رئيس الزمالك : "كلام طارق حامد ليس علاقة بالزمالك، هذا أمير مرتضى الذي فاز بـ3 بطولات، وأنا وأحمد مرتضى، جالسون على قلوبكم".





وأكمل منصور تصريحاته : "طارق كتب كلام ليس له علاقة الزمالك، انتهينا من أزمة السنغال دخلنا على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا وانتهينا منها بدأنا في مشكلة طارق حامد، نحن لسنا اسرائيل الزمالك نادي وطني، وغدًا سيخلقون مشكلة جديدة للقلعة البيضاء".





وواصل رئيس القلعة البيضاء: "المفاجأت قادمة في موضوع كهربا والزمالك لن يترك حقه، والأهلي يسعى لاستفزازنا الأن"





وهدد رئيس الزمالك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائلاً: "لن أترك حقي يا محمود الخطيب واذا نطقت بأسمي مرة أخرىي تلميحًا أو تصريحًا لن أتركك، احذرك يا خطيب".





وأردف منصور: "تركي آل الشيخ قال عنكم عصابة، هل تجرؤ يا خطيب على تقديم بلاغ ضده، وقتها سأقدم لك الاعتذار واقول عنك دكر".





وأنهي رئيس مجلس إدارة الزمالك تصريحاته : "عندما تعاقدنا مع عبد الله السعيد كان عقده منتهي، أما كهربا عقده مستمر، هذه ليست قيم ومبادىء، وعصام الحضري عندما أحترف في سويسرا تم منعه من دخول النادي".



