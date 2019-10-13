بعد إشعالها "ذا فويس".. 100 ألف مشاهدة لأغنية "ربيعة" في 3 ساعات!





نجحت المتسابقة ربيعة في لفت أنظار لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بعد ابهارهم بقوة صوتها أثناء غنائها لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.





وحقق مقطع الفيديو الذي غنت خلاله المتسابقة أكثر من 100 ألف مشاهدة في 3 ساعات فقط.







أغنية "حلم" لكوكب الشرق

استطاعت المتسابقة رابعة أن تشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" من خلال غنائها أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم. استطاعت المتسابقة رابعة أن تشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" من خلال غنائها أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ومع بدايتها فى الغناء التفت إليها كل أعضاء لجنة التحكيم، ونشبت مشادة قوية بينهم ، فحاول كل منهم أن يقنع المشتركة بالانضمام إلى فريقه، لتوضح لهم أنها لم تفكر من قبل في النجم الذى ستنضم إليه لأنها تحبهم جميعاً، لكنها قررت الانضمام إلى فريق أحلام، مما دفع الفنانة الإماراتية إلى الصعود على المسرح لتحيتها، ووعدتها أمام الجميع على أنها سوف تبرز موهبتها بالشكل المطلوب.

وكشفت رابعة في كواليس "ذا فويس"، أنها ترغب فى اجتياز مرحلة الصوت فقط، لأنها كانت تحلم قديما بالاشتراك فيه، وأنها حماتها دخلت معها في تحدي حيث أخبرتها أنها لو اشتركت لن يلتف لها أحدا ، وذلك الأمر هو ما دفعها للمشاركة فى البرنامج.



"ذا فويس 5"

يذكر أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم حيث ضم البرنامج الديفا سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والمطرب محمد حماقي، والسوبر ستار راغب علامة.



والبرنامج شهد استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.



مواهب من 17 دولة عربية

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



وفي 28 ديسمبر عام 2013، انطلق الموسم الثاني دون تغيير في لجنة التحكيم إلا أنه تم تغير مقدمة البرنامج، فاستُبدلت أروى جودة باللبنانية إيميه صياح، وفاز بلقب ذلك الموسم العراقي ستار سعد من فريق كاظم الساهر.



وفي 26 ديسمبر عام 2015 عاد البرنامج في موسمه الثالث الذي عرف تقديم منفرد لإيميه صياح، فيما فازت به الأردنية نداء شرارة من فريق شيرين.



وعن الموسم الرابع الذي شهد عدة تغييرات منها تغير لجنة التحكيم، فلم يبقى سوى عاصي الحلاني انضم إليه كل من محمد حماقي، إليسا وأحلام الشامسي، وقد انطلق في 10 فبراير عام 2018.