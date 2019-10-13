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مانشستر سيتي يفكر في تمديد عقد فرناندينيو موسم آخر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
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مانشستر سيتي يفكر في تمديد عقد فرناندينيو موسم آخر
فرناندينيو
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السيد علي
 
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يتطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد لاعب الفريق فرناندينيو نظرًا لدوره المهم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، حسب ما ذكرت إحدى الصحف الإنجليزية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي في ملعب الاتحاد في الصيف القادم.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بهذا الصدد أن إدارة مانشستر سيتي ترغب بشكل كبير في الاحتفاظ بخدمات فرناندينيو بعد انتهاء هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن مسئولي السيتزن مستعدون لمنح اللاعب صاحب الـ34 عامًا عقدًا جديدًا ساريًا لمدة عام آخر على الأقل.

وواصلت الصحيفة أن المسئولين سيجلسون على طاولة المفاوضات مع اللاعب بعد انتهاء فترة عيد الميلاد.

وتابعت "ذا صن" أن فرناندينيو سيرحب بفكرة البقاء في مانشستر سيتي نظرًا لأنه مُقيم في مدينة مانشستر مع عائلته ولا يرغب في زعزعة استقرارهم.

وإختتمت الصحيفة، أن راتب فرناندينيو في العقد الجديد قد يشهد انخفاضًا طفيفًا حيث يحصل حاليًا على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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