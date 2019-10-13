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الأهلي يكشف آخر تطورات ودية ريال مدريد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
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الأهلي يكشف آخر تطورات ودية ريال مدريد
الأهلي
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السيد علي
 
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي آخر التطورات بشأن إقامة مباراة ودية بين المارد الأحمر والعملاق الإسباني ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو، خلال الفترة المقبلة.

وقد اجتمع وفد من الأهلي مع نظيره ريال مدريد في إسبانيا للاتفاق على موعد المباراة المناسب للفريقين.

وأعلن توفيق خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" تابعها الفجر الرياضي: "الأمر مطروح حول لعب الأهلي مع ريال مدريد، وكان هناك حديث بين خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وإدارة الملكي ولكن لم يحسم الأمر وما زال هناك وقت".

وفي حال إقامة المباراة بين الأهلي وريال مدريد ستكون هي المواجهة الودية الثانية بين عملاقي أوروبا وإفريقيا، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين عام 2001 على استاد القاهرة الدولي، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله النيجيري صنداي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، يوم 19 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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