رسالة هامة من عمرو أديب إلى محمد صلاح

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي ليفربول طالب قطر وأميرها بعدم استغلال اللاعب محمد صلاح سياسيا أثناء مشاركتة في بطولة كأس العالم الأندية، منوها بأه قد يتم استغلال محمد صلاح في كيد سياسي.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محمد صلاح نشر مقطع فيديو كواليس تصوير غلاف مجلة "" مع عارضة الأزياء البرازيلية، معقبا: "صلاح نشر فيديو تصوير غلاف المجلة مع الصاروخ البرازيلي".



وأضاف "أديب"، مخاطبا صلاح: "انبسط وادلع، وعيش حياتك.. في ناس كتير مشكلتها معاك سياسية، ومشاكلك التانية مع أم مكة حلها إنت، دي مشاكل شخصية"، متابعا ساخرا: "وبعدين العارضة البرازيلية مش حلوة، دي رفيعة، وفين سمار بلادنا".

