ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يكشف حقيقة أنباء التعاقد مع طارق حامد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
Advertisements
الأهلي يكشف حقيقة أنباء التعاقد مع طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حقيقة الاقتراب من ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان قد أثار طارق حامد جدلاً أمس السبت بنشر رسالة غامضة على حسابه الخاص "إنستجرام" عندما قال: "طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وكشف توفيق خلال تصريحاته على قناة "أون سبورت": "لا توجد أي نية في التعاقد مع طارق حامد، ولم يُطرح وليس في الصورة أبدًا".

وأكمل مدير تعاقدات الأهلي: "لدينا لاعبين في نفس المركز الممتلئ، حسام عاشور وحمدي فتحي وغيرهم".

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر الزمالك الأهلي أمير توفيق
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
0
x
18:00
0
تشيلي
تونس
0
x
18:00
0
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
2
x
20:45
0
اليونان
النرويج
1
x
20:45
1
أسبانيا
الدنمارك
1
x
18:00
0
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
0
x
16:00
0
لوجو

DMCA.com Protection Status