الأهلي يكشف حقيقة أنباء التعاقد مع طارق حامد
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
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السيد علي
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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حقيقة الاقتراب من ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان قد أثار طارق حامد جدلاً أمس السبت بنشر رسالة غامضة على حسابه الخاص "إنستجرام" عندما قال: "طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
وكشف توفيق خلال تصريحاته على قناة "أون سبورت": "لا توجد أي نية في التعاقد مع طارق حامد، ولم يُطرح وليس في الصورة أبدًا".
وأكمل مدير تعاقدات الأهلي: "لدينا لاعبين في نفس المركز الممتلئ، حسام عاشور وحمدي فتحي وغيرهم".
الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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