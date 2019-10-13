خاص - رئيس انبي يظهر في مران الفريق ويجدد الثقة في الجهاز الفني



واكد السيد لمراسل الفجر الرياضي انه تواجد في المران من أجل دعم اللاعبين وتجديد الثقة في الجهاز الفني وتحفيزهم قبل مواجهة الانتاج، مطالبهم بالتحلي بالروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز.



كان الجهاز الفني بقيادة علي ماهر قد فرض عقوبة على اللاعبين عقب الخسارة الاخيرة امام سموحة بالدوري.



ويملك انبي نقطة وحيدة حصيلة 3 مباريات حيث خسر بيراميدز ثم تعادل مع طلائع الجيش واخيرا خسر أمام سموحة.



هذا ووعد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مجلس إدارة النادي برئاسة زكريا السيد بتحسن نتائج الفريق عقب توقف الدولي.





ونقل ماهر لمجلس الإدارة بأنه سيسعى مع اللاعبين وسيبذلون قصارى جهدهم للعودة للطريق الصحيح واستعادة نغمة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.



ويستعد إنبي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل على ستاد بترو سبورت في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تواجد اليوم زكريا السيد رئيس نادي انبي، في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي بالدوري 17 اكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة ال 4.