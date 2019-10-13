دبلوماسي سابق: سوريا تمر بالفصل قبل الأخير من سيناريو إعادة ترتيب المنطقة

Advertisements

قال أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سوريا تمر بالفصل قبل الأخير من سيناريو رصد لإعادة ترتيب المنطقة، مشيرًا إلى أن دمشق تعرضت لمؤامرة واضحة لتقسيمها إلى عدة دويلات تلبية لمصالح إقليمية ودولية.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية" dmc"، مساء السبت، أن تركيا لعبت دروًا خطيرًا في المؤامرة التي تحاك ضد الدولة السورية، فقد سمحت بمرور آلاف من الإرهابين للدخول إلى المسرح السوري، ووفرت لهم التمويل، والعناية الصحية، وقدمت بعض الخدمات اللوجستية.



وتابع أن النظام السوري الآن يسيطر على أغلب أراضي التراب السوري، ويقوم بعدة اجراءات دستورية لإعداد نظام حكم جديد، مشيرًا إلى أن سوريا استبيحت، ولابد أن نضع في أذهننا أن ما حدث في دمشق أزمة نخب حاكمة.



ولفت إلى أن الأمير حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، تحدث بأن الدوحة لعبت دورًا في الأزمة السورية، معقبًا: "قطر مولت الانشقاقات في الجيش السوري، الجندي كان له ثمن، والضابط كان له ثمن، ورئيس الوزراء السوري السابق دفع له 50 مليون لكي ينشق".



وأشار إل أن الأكراد مواطنين سوريين، ومحاولة إعادة تشكيل شمال سوريا ديمغرافيًا هدفه قطع التواصل الكردي المتواجد في الحدود التركية والسورية، معقبًا: "أردوغان يتمنى أن يختفي الاكراد من على الخريطة، ولكنهم مكون من سكان المنطقة ويقدر عددهم بـ20% من سكان سوريا".



