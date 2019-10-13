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علي جبر يعود من الإمارات ويواصل تدريباته التأهيلية في بيراميدز

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
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علي جبر يعود من الإمارات ويواصل تدريباته التأهيلية في بيراميدز
جبر
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عاد المدافع الدولي علي جبر لاعب نادي بيراميدز من الإمارات لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الجهاز الطبي للفريق للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

وتواجد علي جبر مؤخرا في الإمارات وخصع لبرنامج علاجي بأحدث الأجهزة في نادي العين الإماراتي قبل أن يعود ليكمل البرنامج في القاهرة.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.
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