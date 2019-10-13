خبير شان تركي يكشف دور إيران وروسيا وإسرئيل في الغزو التركي لسوريا

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قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن العدوان التركي على الشمال السوري لم يكن يحدث دون إذن مسبق من الولايات المتحدة وإيران وروسيا وتفاهمات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية الثالثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا وجميعهم جاءوا بعد تفاهمات مع تلك الدول.



وأوضح "عبدالفتاح" خلال حواره مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن سماء سوريا تخضع لسيطرة تامة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا خلال مجموعة صواريخ S400 المتطورة، ومجموعة صواريخ S500 الأكثر تطورا.



وأشار إلى أن روسيا قامت بتجربة أحدث ترسانتها العسكرية في سوريا؛ ولذلك لم يكن يسمح لطائرات عسكرية أن تجوب السماء السورية إلا بتصريح أمريكي- روسي، علاوة على أن أمريكا أخلت قواتها من تلك المنطقة لتفسح المجال لتركيا.



ونوه إلى أن الإذن الأمريكي- الروسي لتركيا قد حمل خط أحمر لها بعدم الإبادات الجماعية أو القتل الممنهج للأكراد وحماية المدنيين؛ وأن تتحمل الأخيرة مسؤولية سجون "داعش" والتي يقبع بها 12 ألف منهم.



واستطرد قائلًا: " قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت قبيل الحرب التركية على الشمال السوري عدم استطاعتها حماية تلك السجون لفترة زمنية طويلة، متابعا: "الإرهابيون تدربوا ومشبعين بأفكار متطرفة وسهل يقوموا بعملية إرهابية في أي دولة هيرجعوا ليها حتى رفضتهم بلادهم بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادتهم إلى بلادهم".

