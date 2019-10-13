بالفيديو.. كاسياس يهنئ راموس عقب تجاوز رقمه مع إسبانيا
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
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السيد علي
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علق سيرجيو راموس علي تجاوز رقم إيكر كاسياس ووصوله لـ 168 مباراة مع منتخب إسبانيا، بعد مشاركته في مباراة اللاروخا أمام النرويج، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، التي انتهت بالتعادل (1-1).
وأوضح راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأرقام الشخصية دومًا شيئًا ثانويًا، وبالنسبة لي أود استبدال هذا الرقم مقابل أن نحقق الفوز والتأهل".
وتابع قائد إسبانيا وريال مدريد : "الوصول للمباراة 168 فخر، أشعر بالحماس في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، هذا لا يتغير وآمل أن أفعل ذلك لسنوات عديدة".
وأرسل كاسياس تهنئة لراموس قائلاً: "أهنئك راموس على وصولك إلى هذا العدد من المباريات، أنت لاعب موهوب ومحترف جدًا وتستحق، سوف تلعب مباريات أخرى كثيرة وستفوز بألقاب أخرى، هذا ما يريده الجمهور الإسباني".
https://twitter.com/IkerCasillas/status/1183119950791217152
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