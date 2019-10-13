بالصور | رئيس الانتاج الحربي يؤازر ابراهيم عبد الخلق في عزاء والده
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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احمد شاكر
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حضر فريق الانتاج الحربي بالكامل، برفقة اللواء اشرف عامر، عزاء والد ابراهيم عبد الخالق الذي وافته المنيه أمس، في مسقط رأسه بقليوب.
وحضر العزاء كلا من اللواء اشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى والكابتن خالد مهدى مدير الكره والكابتن محمد طعيمه مدير الادارى واللاعبين ومحمد عادل جمعه ومصطفى طلعت وعامر عامر ومحمد شوقي غريب وباقي لاعبي افريق، بالاضافة الى عمال النادى وعمال نادى الزمالك وعبدالمحسن سلامه نقيب الصحفين السابق,
من ناحية أخرى تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة خسارة خارج ملعبه، أمام فريق الإنتاج الحربي، بهدفين دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس المنقضي، على ملعب المصانع الحربية، استعداداً لخوض منافسات مجموعة القاهرة، من الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وشهد اللقاء مشاركة القناة بمعظم لاعبيه القدامى والجدد، حيث حرص حمزه الجمل على الدفع بعدد كبير من العناصر الأساسية طوال المباراة.
أحرز هدفي العجلات الحربية كريم صلاح، وهشام شحاته، ومن المقرر أن يلعب القناة مساء الجمعه، أمام فريق المقاولون العرب.
ويستعد الانتاج الحربي لمواجهة انبي بالدوري 17 اكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة ال 4.
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