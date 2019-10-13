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الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو
ازارو
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علي نبوي
 
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رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على حقيقة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية:""أزارو لم يصل له أي عرض خليجي أو من أي ناد أخر، وفكرة رحيله لم تطرح".

وزاد :"ما يقال في الإعلام أمور غير رسمية، حتى الآن اللاعب في النادي الأهلي".

ووصل :"جاء عرض رسمي لاستعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي لكنه رفض لأنه لا يليق بالنادي واللاعب ورفضنا".

وأتم :"اللاعب حتى الآن باقٍ في النادي الأهلي، أما الحديث عن أي عروض أخرى غير صحيحة".
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