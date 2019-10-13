الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو



وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية:""أزارو لم يصل له أي عرض خليجي أو من أي ناد أخر، وفكرة رحيله لم تطرح".



وزاد :"ما يقال في الإعلام أمور غير رسمية، حتى الآن اللاعب في النادي الأهلي".



ووصل :"جاء عرض رسمي لاستعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي لكنه رفض لأنه لا يليق بالنادي واللاعب ورفضنا".



وأتم :"اللاعب حتى الآن باقٍ في النادي الأهلي، أما الحديث عن أي عروض أخرى غير صحيحة".



رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على حقيقة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر.