الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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علي نبوي
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رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على حقيقة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر.
وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية:""أزارو لم يصل له أي عرض خليجي أو من أي ناد أخر، وفكرة رحيله لم تطرح".
وزاد :"ما يقال في الإعلام أمور غير رسمية، حتى الآن اللاعب في النادي الأهلي".
ووصل :"جاء عرض رسمي لاستعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي لكنه رفض لأنه لا يليق بالنادي واللاعب ورفضنا".
وأتم :"اللاعب حتى الآن باقٍ في النادي الأهلي، أما الحديث عن أي عروض أخرى غير صحيحة".
وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية:""أزارو لم يصل له أي عرض خليجي أو من أي ناد أخر، وفكرة رحيله لم تطرح".
وزاد :"ما يقال في الإعلام أمور غير رسمية، حتى الآن اللاعب في النادي الأهلي".
ووصل :"جاء عرض رسمي لاستعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي لكنه رفض لأنه لا يليق بالنادي واللاعب ورفضنا".
وأتم :"اللاعب حتى الآن باقٍ في النادي الأهلي، أما الحديث عن أي عروض أخرى غير صحيحة".
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