أمير توفيق: رغبة قفشة كانت حاسمة في انتقاله للأهلي
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
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علي نبوي
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روى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل انتقال محمد مجدي قفشة، من نادي بيراميدز إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.
وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :"حدث تواصل مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي وفي النهاية حسمنا الصفقة التي كنا بحاجة فنيا لها".
وواصل :"رغبة قفشة كانت واضحة في الانتقال للنادي الأهلي، وأبدى رغبته في الانضمام لنا ونجحنا في ضمه".
وزاد :"لم يحدث معوقات في انتقال قفشة للأهلي والأمور سارت بشكل جيد".
وأتم حديثه :"لم نتحدث نهائيا عن إسلام عيسى، ولم نتقدم بعرض رسمي لضمه".
وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :"حدث تواصل مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي وفي النهاية حسمنا الصفقة التي كنا بحاجة فنيا لها".
وواصل :"رغبة قفشة كانت واضحة في الانتقال للنادي الأهلي، وأبدى رغبته في الانضمام لنا ونجحنا في ضمه".
وزاد :"لم يحدث معوقات في انتقال قفشة للأهلي والأمور سارت بشكل جيد".
وأتم حديثه :"لم نتحدث نهائيا عن إسلام عيسى، ولم نتقدم بعرض رسمي لضمه".
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