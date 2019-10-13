أمير توفيق: رغبة قفشة كانت حاسمة في انتقاله للأهلي

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روى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل انتقال محمد مجدي قفشة، من نادي بيراميدز إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.



وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :"حدث تواصل مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي وفي النهاية حسمنا الصفقة التي كنا بحاجة فنيا لها".



وواصل :"رغبة قفشة كانت واضحة في الانتقال للنادي الأهلي، وأبدى رغبته في الانضمام لنا ونجحنا في ضمه".



وزاد :"لم يحدث معوقات في انتقال قفشة للأهلي والأمور سارت بشكل جيد".



وأتم حديثه :"لم نتحدث نهائيا عن إسلام عيسى، ولم نتقدم بعرض رسمي لضمه".

