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تصريحات نارية لعمرو أديب بشأن أردوغان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
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تصريحات نارية لعمرو أديب بشأن أردوغان
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العدوان التركي على شمال سوريا، غير من صورة أردوغان في العالم، حيث أصبح ينظر إلى أردوغان على أنه قاتل ومحتل ويقتل الأطفال والنساء، مضيفا أن صورة أردوغان انتهت إلى الأبد.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تركيا فقدت السوق العربي للأبد، مضيفا أن أردوغان خسر على مدار الأسبوع الماضي ما بناه طوال العشرين سنة الماضية، منوها بأن هناك 12 ألف داعشي في السجون بشمال سوريا، ومنهم 4 آلاف أوروبي سيخرجون للعالم في أي وقت.

وأضاف، "الإرهابيين دول هيروحوا فين.. هيروحوا ليبيا، عشان ينفذوا عمليات إرهابية في مصر... ما يفعله المجنون أردوغان مصيبة للعالم كله، مشيرا إلى أن ما يدث في سوريا هو مذبحة جديدة ضد الأكراد، مستطردا: "سوريا مكنتش ناقصة.. اتعلموا يعني إيه دولة، وبوسوا ايديكم وش وضهر على نعمة الدولة والجيش الموحد".
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