ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تصريح قوي لوالد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
Advertisements
تصريح قوي لوالد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
محمود البنا
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة"، إن قرار النائب العام بإحالة المتهمين بقتل نجله وعددهم 4 أفراد للمحاكمة الجنائية العاجلة "أثلج صدورنا"، معلقا: "شكرا ليهم".

وأشار "البنا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يعلم العمر الحقيقي لقاتل ابنه، حيث هناك من يردد أنه في أولى جامعة، منوها بأن الوضع في المحافظة هدأ عن الأيام السابقة.

وطالب والد "ضحية الشهامة"، بالافراج عن من قبض عليهم في المظاهرات المنددة بقتل محمود في المحافظة، لافتا إلى أن الكاتدرائية تواصلت معه لتقديم واجب العزاء، فضلا على أن هناك أفراد لا يعرفهم جاءوا لتقديم العزاء في محمود.

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب، "عندي معلومات أنهم أفرجوا عن ناس، ولسه هيفرجوا عن الباقيين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status