هل طلب فايلر دعم الأهلي بلاعبين جدد في يناير؟ مدير التعاقدات يرد
السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:59 م
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علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن رأيه في السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كما رد على الأنباء التي ترددت بطلبه دعم الفريق في يناير.
وأضاف في تصرحات تلفزيونية :"ما أنا متأكد منه ما حدث من تعب من لجنة الكرة وأنا والمهندس خالد مرتجي يؤكد بأن يكون القادم أفضل مع فايلر.
وتابع :"لم يتحدث معي عن رأيه في اللاعبين، ولم يتحدث نهائي عن طلبه للتعاقد مع أي لاعب أو دعم الفريق في يناير".
وواصل :"ما يتردد عن طلب المدرب بالتعاقد مع أي لاعب مجرد اجتهادات، ولم يطلب منا أي شئ".
وأوضح :"دوري كتعاقدي فقط وليس فنيًا وإذا طلب مني التعاقد مع أي لاعب سأنفذ، لكن فايلر لم يطلب مني ضم أي لاعب".
وأضاف في تصرحات تلفزيونية :"ما أنا متأكد منه ما حدث من تعب من لجنة الكرة وأنا والمهندس خالد مرتجي يؤكد بأن يكون القادم أفضل مع فايلر.
وتابع :"لم يتحدث معي عن رأيه في اللاعبين، ولم يتحدث نهائي عن طلبه للتعاقد مع أي لاعب أو دعم الفريق في يناير".
وواصل :"ما يتردد عن طلب المدرب بالتعاقد مع أي لاعب مجرد اجتهادات، ولم يطلب منا أي شئ".
وأوضح :"دوري كتعاقدي فقط وليس فنيًا وإذا طلب مني التعاقد مع أي لاعب سأنفذ، لكن فايلر لم يطلب مني ضم أي لاعب".
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