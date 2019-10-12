ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل طلب فايلر دعم الأهلي بلاعبين جدد في يناير؟ مدير التعاقدات يرد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:59 م
Advertisements
هل طلب فايلر دعم الأهلي بلاعبين جدد في يناير؟ مدير التعاقدات يرد
أمير_توفيق
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن رأيه في السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كما رد على الأنباء التي ترددت بطلبه دعم الفريق في يناير.

وأضاف في تصرحات تلفزيونية :"ما أنا متأكد منه ما حدث من تعب من لجنة الكرة وأنا والمهندس خالد مرتجي يؤكد بأن يكون القادم أفضل مع فايلر.

وتابع :"لم يتحدث معي عن رأيه في اللاعبين، ولم يتحدث نهائي عن طلبه للتعاقد مع أي لاعب أو دعم الفريق في يناير".

وواصل :"ما يتردد عن طلب المدرب بالتعاقد مع أي لاعب مجرد اجتهادات، ولم يطلب منا أي شئ".

وأوضح :"دوري كتعاقدي فقط وليس فنيًا وإذا طلب مني التعاقد مع أي لاعب سأنفذ، لكن فايلر لم يطلب مني ضم أي لاعب".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تعاقدات امير توفيق الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
0
x
18:00
0
تشيلي
تونس
0
x
18:00
0
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
2
x
20:45
0
اليونان
النرويج
1
x
20:45
1
أسبانيا
الدنمارك
1
x
18:00
0
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
0
x
16:00
0
لوجو

DMCA.com Protection Status