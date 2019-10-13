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حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 34
شبين الكوم22 34
طنطا21 33
دمنهور21 32
الإسكندرية20 30
بلطيم20 29
مطروح22 29
السلوم2028
سيوة1933
بورسعيد24 30
دمياط24 30
الزقازيق22 34
الإسماعيلية20 34
السويس21 34
العريش2130
رفح2129
رأس سدر2233
نخل1531
نويبع2533
طابا2031
كاترين1630
الطور2530
شرم الشيخ2635
الغردقة25 35
مرسى علم25 35
الفيوم23 35
بني سويف23 35
المنيا20 35
أسيوط20 36
سوهاج21 37
قنا25 39
الأقصر24 39
أسوان25 41
أبو سمبل2941
الوادي الجديد2540
شلاتين2636
أبو رماد2736
حلايب2834
رأس حدربة2834

درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة27 38
المدينة المنورة25 39
الرياض25 37
المنامة30 36
أبوظبي28 39
الدوحة30 35
الكويت23 37
دمشق18 33
بيروت27 30
عمان20 32
القدس19 29
غزة22 29
بغداد22 39
مسقط26 32
صنعاء10 24
الخرطوم26 36
طرابلس20 26
تونس20 30
الجزائر19 29
الرباط17 27
نواكشوط25 36

درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0612
كوالالمبور2431
طوكيو1626
أثينا1627
روما1425
باريس1424
مدريد1426
برلين1523
لندن1116
مونتريال0715
موسكو0712
نيويورك1319
واشنطن1119

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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