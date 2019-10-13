حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 22 34 طنطا 21 33 دمنهور 21 32 الإسكندرية 20 30 بلطيم 20 29 مطروح 22 29 السلوم 20 28 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 30 الزقازيق 22 34 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 21 30 رفح 21 29 رأس سدر 22 33 نخل 15 31 نويبع 25 33 طابا 20 31 كاترين 16 30 الطور 25 30 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 25 35 مرسى علم 25 35 الفيوم 23 35 بني سويف 23 35 المنيا 20 35 أسيوط 20 36 سوهاج 21 37 قنا 25 39 الأقصر 24 39 أسوان 25 41 أبو سمبل 29 41 الوادي الجديد 25 40 شلاتين 26 36 أبو رماد 27 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 34





درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 38 المدينة المنورة 25 39 الرياض 25 37 المنامة 30 36 أبوظبي 28 39 الدوحة 30 35 الكويت 23 37 دمشق 18 33 بيروت 27 30 عمان 20 32 القدس 19 29 غزة 22 29 بغداد 22 39 مسقط 26 32 صنعاء 10 24 الخرطوم 26 36 طرابلس 20 26 تونس 20 30 الجزائر 19 29 الرباط 17 27 نواكشوط 25 36





درجات الحرارة اليوم الأحد 13/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 06 12 كوالالمبور 24 31 طوكيو 16 26 أثينا 16 27 روما 14 25 باريس 14 24 مدريد 14 26 برلين 15 23 لندن 11 16 مونتريال 07 15 موسكو 07 12 نيويورك 13 19 واشنطن 11 19





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



