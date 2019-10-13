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بعد اتهام اثنين من المصريين بالتخابر.. أبو هشيمة يحذر قطر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
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بعد اتهام اثنين من المصريين بالتخابر.. أبو هشيمة يحذر قطر
أبو هشيمة
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، إن القضاء القطري الذي قبل اتهام اثنين من العاملين بعقد عمل في الدوحة بالتخابر هو قضاء مسيس.

وأشار "أبو هشيمة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن جهاز "بي إن سبورت" بمثابة جهاز مخابرات في المنزل، حيث أنه يحدد مواعيد المشاهدة، والقنوات التي نتابعها، معلقا: "هو ده التخابر مش اللي عمله علي سالم ووليد عبد العزيز".

ووجه "أبو هشيمة" رسالة إلى علي سالم، ووليد عبد العزيز المسجونين في السجون القطرية بتهمة التخابر لصالح الدولة المصرية، "الدولة المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري هيقفوا جمبكم، وكرامتكم من كرامتنا، ومش هنسبكم... ولو علي سالم ووليد مخرجوش، هتكلم على أفراد عندهم من أولهم لأخرهم، ودي مش عادتي ولكن الظلم وحش".
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