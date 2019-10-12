رئيس جهاز الشيخ زايد: كافة وحدات "دار مصر" اتحجزت في 30 دقيقة

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قال المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز مدينه الشيخ زايد، إن مشروع "دار مصر" يتم على مرحلتين، الأولى: شملت إنشاء 31 عمارة بالحي الـ 12 في المدينة وسُلمت بالكامل العام الماضي، أما المرحلة الثانية: فتشمل إنشاء 37 عمارة، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل، لافتَا إلى أن الجهاز قام بالانتهاء من 50% من المرحلة الثانية حتى الآن.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن 11200 جنيه سعر المتر في المرحلة الأولى، لافتَا إلى أن الجهاز عندما طرح 2000 وحدة سكنية، تم حجزهم بالكامل خلال نصف ساعة فقط عن طريق الأنترنت، معقبًا: "الاقبال على الحجز كان متوقعًا، لأن الشيخ زايد مدينة سكنية عليها إقبال شديد،".



ولفت إلى أن حجز كافة الوحدات بمجرد طرحها يشجع الجهاز على طرح عدد أكبر من الوحدات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى مساحة مدينة الشيخ زايد تقدر بـ 8500 فدان، وزادت هذه المساحة بمساحة تقدر بـ8آلاف فدان بقرار جمهوري العام الماضي، والبعض أطلق على هذه المساحة الجديدة مدينة الشيخ زايد الجديدة، وخلال الفترة المقبلة سيتم العمل على أدخال البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه إلى هذه الأراضي.

