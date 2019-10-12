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نشرة الفجر الرياضي: ريال مدريد يرصد التعاقد مع 4 صفقات نارية.. والهجوم على صلاح مازال مستمر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:37 م
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نشرة الفجر الرياضي: ريال مدريد يرصد التعاقد مع 4 صفقات نارية.. والهجوم على صلاح مازال مستمر
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعيؤ
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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