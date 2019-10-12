هبه مجدي تشوق جمهور الرياض بمسرحيه "الملك لير"



يذكر أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو، وذلك عن عمر يناهز الـ 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور لها ولطاقم عمل مسرحية "الملك لير" عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".علقت على الصور قائلة: "انتظرو عرض الملك لير في الرياض قريبا #الملك_لير #موسم_الرياض" .تشارك مجدي في بطلولة مسرحية "الملك لير" ، أمام الفنان الكبير يحى الفخراني ، ويشارك في البطولة ريهام عبد الغفور ، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي.عبرت مجدي، عن افتقادها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي شاركته في مسرحية "الملك لير"، آخر أعمال الفنان الراحل.وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أنه لم يمرض إلا قبل سفر الفريق لعرض العمل في السعودية بأيام بسيطة، وبسبب ذلك تم تغيير الأدوار حتى يستطيع الفريق السفر لتأدية العرض، مؤكدة أن الفريق كاملًا لم يستوعب صدمة وفاته إلى الآن.وقالت إنها لم تشعر أبدًا بمرض الفنان فاروق الفيشاوي، والذي كان يظهر تماسكًا كبيرًا أمامهم ومن الممكن أن يكون قد عانى في غرفته ولكنه أمامهم لم يكن يظهر مرضه.