أبوهشيمة يتوعد قطر: "مش هسبهم"

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قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، إن ادعاء قطر أنه متورط في قضية مع اثنين من المصريين وهما علي سالم، ووليد عبد العزيز بالتخابر لصالح الدولة المصرية "أعظم اتهام وجه له"، معلقا: "أنا برد بشغلي ومصانعي".



وأشار "أبو هشيمة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن معنى قضية التخابر أن يكون الأمر متعلق بأمر عسكري وسياسي، ولكنهم اعتبروا التواصل مع موظفين نوع من التخابر.



وأضاف "أبو هشيمة": "أنا مش هسبهم"، موضحا أنه تحرك بفريق محامين مصري إنجليزي وتواصلوا مع 16 منظمة لحقوق الإنسان، معقبا: "هنشوف المنظمات هتعمل ايه"، مشددا على ضرورة أن يتحد كل المصريين حتى يفرج عن هذين المصريين، معلقا: "عيب على كرامة 100 مليون مصري نسيب علي سالم، ووليد عبد العزيز يتعذبوا".

