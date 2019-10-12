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محمد شاهين يتألق في حفل إطلاق البومه "ده اللي جاي" بساقية الصاوي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:17 م
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محمد شاهين يتألق في حفل إطلاق البومه ده اللي جاي بساقية الصاوي
محمد شاهين
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سعد نبيل - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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أحيا مساء اليوم النجم محمد شاهين حفله، المنظم على خشبة مسرح ساقيه الصاوي، احتفالا بأحدث البوماته "ده ال جاي"، وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الغناء والمشاهير.

واعلتى المطرب الشاب محمد شاهين، خشبة المسرح، وسط ترحيبات حارة من تلحاضرين، ليقدم أولى أغانيه "ده ال جاي" وسط تصفيق وترحيب شديد من جمهوره ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور .

وكان ضمن الحضور المطرب مصطفي محفوظ والملحن عزيز الشافعي والمطربة هايدي موسي والمخرج إبراهيم فخر والموزع زيزو فاروق والمنتج مصطفى السويفي والمخرج إسلام الفولي والصحفي مصطفي مرتضي ومنظم الحفلات سامح مراد وبلال وغيرهم العديد من الحضور .
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