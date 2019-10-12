إخواني يصف أردوغان بأنه أحد جنود الرسول (فيديو)

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أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يدعى صابر مشهور يصف الديكتاتور رجب طيب أردوغان بأنه أحد جنود الرسول صلى الله عليه وسلم.



وفقا للفيديو الذي بثه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أدعى "مشهور" أن العدوان التركي على سوريا هدفه تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى أراضيهم.



وزعم مشهور، أن "العدوان التركي" جاء بطلب من طلاب المدارس الأتراك قبل 36 ساعة من بدء العملية الإرهابية، حيث رددوا آيات من القرآن الكريم تدعو للفتح، موضحًا أن أي عملية عسكرية عثمانية قديمًا كانت تبدأ بقراءة سورة الفتح؛ ولذلك نفذ الجيش التركي مطلبهم.



وأدعى لإخواني الهارب أن الجيش التركي هو جيش "المحمدي" التابع للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وفقا للتاريخ العثماني، معتبرًا أن أردوغان أعاد كل التقاليد الإسلامية ووصفه بأنه أحد جنود الرسول صلى الله عليه وسلم.



وعلق أحمد موسى قائلًا: "مجانين.. مش عارف بيجيب الكلام ده منين!، محتاجين علاج".

