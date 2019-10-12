أخبار برشلونة: ميسي يطالب برحيل نجم البرسا والموافقة على بيع المايسترو وأزمة كبري تضرب برشلونة و

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 12 - 10 - 2019:





برشلونة يوافق على بيع نجمه خلال ميركاتو الشتاء





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يرحب بفكرة بيع لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات النادي وخارج حسابات المدير الفتى ارنستو فالفيردي خلال الفترة الماضية.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى أصبح مرحب بفكرة بيع النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن خرج من حسابات فالفيردي المدير الفنى للفريق.





وفقد راكيتيتش مكانه فى التشكيل الأساسي للبارسا تحت قيادى ارنستو فالفيردى ويستعين المدرب بالثلاثي فرانك دى يونج وسيرجيو روبيرتو وفيدال فى مركز الوسط، وأصبح هناك مشاكل بين راكيتيتش وبين أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بسبب قلة المشاركة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن أقرب فريق يريد ضم اللاعب الكرواتى هو فريق انتر ميلان الإيطالى والذى يقوده المدير الفنى انطونيو كونتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط وسط الفريق.





ريال مدريد يُزاحم برشلونة على صفقة "الهدّاف"





قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد دخل سباق التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان المتألق في هذه الفترة، خاصة بعد ظهور أنباء عن رغبة برشلونة كذلك في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشارت الصحف الإسبانية، عن وجود رغبة حقيقة في الحصول على خدمات نجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز في الميركاتو القادم، وهذا بعدما قدم صاحب ال22 بداية مميزة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف رائع في شباك برشلونة في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





بالإضافة إلى هدفه في شباك برشلونة، نجح مارتينيز في تسجيل 3 أهداف أخرى مع فريقه في بطولة الدوري، ونجح في صنع هدف وحيد خلال 9 مباريات مع إنتر هذا الموسم.





وفي الأونة الأخيرة قد ظهرت أنباء عن رغبة برشلونة في خوض سباق المنافسة على الحصول على اللاعب الأرجنتيني، حيث من المتوقع أن يقدم برشلونة عرض بنحو 110 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب في عقده مع نادي إنتر ميلان.





ويذكر أن لاوتارو مارتينيز، قد أكد من قبل أنه يرغب في اللعب بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولكن من الصعب أن يفكر في خوض التجربة مع برشلونة، لكونه يحب إنتر ميلان ويرغب في الإستمرار داخل صفوف النادي.





أبرزهم ميسي.. موعد انتهاء عقود لاعبي برشلونة





كشفت تقارير إسبانية اليوم السبت، عن عقود لاعبي برشلونة الإسباني التي اقتربت من الانتهاء.





ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" التابعة لكتالونيا واعدت تقرير خاص عن عقود لاعبي برشلونة وموعد انتهائها الرسمي مع النادي.





وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين الذين سوف ينتهي عقودهم خلال 4 أعوام مقبلة مع نادي برشلونة خلال 2021، 2022، 2023 و2024.





وتضمنت الاسماء ليونيل ميسي ولويس سواريز اللذان ينتهي عقديهما مع برشلونة في صيف عام 2021 المقبل.





وجاءت الأسماء وموعد انتهاء عقودهم مع برشلونة خلال الأعوام القادمة:





ينتهي في عام 2021:





ليونيل ميسي - لويس سواريز - أرتورو فيدال - راكيتيتش.





ينتهي في عام 2022:





مارك تير شتيجن - جيرارد بيكيه - سيرجيو روبيرتو - نيلسون سيميديو - إلينا - عثمان ديمبيلي - إنسو فاتي - بيريز.





ينتهي في عام 2023:





نيتو، سيرجيو بوسكيتس - صامويل أومتيتي - لونجليه - واجيه وتوديبو.





ينتهي في عام 2024





جوردي ألبا - أرتور ميلو - أنطوان جريزمان - جونيور فيربو.





تقارير تكشف عن سبب عدم تألق جريزمان مع برشلونة حتى الآن





كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت عن سبب عدم تألق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة ومنتخب فرنسا حتى الآن مع فريقه.





وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن جريزمان لم يتألق حتى الآن مع نادي برشلونة لأنه عندما يكون في المنتصف يكون لاعب آخر، أما في موقعه على اليسار في البارسا يجعله معزولا ووحيدا وبعيدا عن المشاركة في اللعبة.





وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان عندما كان يلعب في خط المنتصف مع منتخب فرنسا ضد منتخب إيسلندا لمس الكرة 79 مرة.





وذكرت الصحيفة إلى أن هناك قلق حاليا من أن يتكرر مع جريزمان ما حدث مع فيليبي كوتينيو لاعب الفريق السابق.





وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.





وقد شارك أنطوان جريزمان في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة منذ قدومه للنادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.





مفاجأة.. ميسي يطلب طرد نجم برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو الاستغناء عن لاعب البرسا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكر صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليونيل ميسي لا يرغب في استمرار موسي واجو لاعب الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة، نظرًا لعدم استفادة البرسا منه بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ.





وأوضح الموقع الاسباني أن ليونيل ميسي ومعه لويس سواريز وجيرارد بيكيه طلبوا من إدارة النادي الكتالوني ضرورة التخلص من "واجو" خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، لا سيما وأن اللاعب لم يستفيد منه البرسا منذ إنضمامه لصفوف الفريق الكتالوني.





موسي واجو (21 عامًا) انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2018 قادمًا من نادي يوبين البلجيكي، ولعب ضمن صفوف الفريق الرديف بالنادي الكتالوني، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالموسم الحالي.





ولعب "واجو" 20 مباراة مع فريق برشلونة "ب" وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، بينما شارك في 4 مباريات مع الفريق الأول، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





برشلونة يوجه ضربة موجعة لـ نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا برغب في التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة بشأن التنازع بينهما في قضية تنظر بالمحكمة يوم 21 أكتوبر القادم.





ووفقاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن صاحب الـ 27 عام يسعى للتوصل إلى اتفاق ودي على عكس برشلونة المقتنع تمام أن القاضي سيثبت صحة موقفه.





ويريد برشلونة مبلغ 16 مليون يورو الذي دفعه مقابل التجديد في 2017، في المقابل يطلب نيمار 24 مليون يورو هي باقي القيمة المتفق عليه أثناء التجديد الأخير له مع برشلونة "تم التمديد حينها من 2021 إلى 2022".





وقد جادل محامو برشلونة بأن البند الذي يستحق بموجبه نيمار هذا المبلغ هو "مكافأة ولاء" وهو أمر لم يتحقق إذ أخل به نيمار حين غادر إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 الماضي.





وعرضوا محامو نيمار التسوية مقابل كتاب خطي بالتوقيع معه خلال السوق الصيفية المقبلة، لكن إدارة برشلونة ترفض بشكل قاطع هذا المقترح لأنها واثقة تمام الثقة أنها ستفوز بالقضية وستسترد الـ16 مليون يورو التي حصل عليها اللاعب قبل سنتين.





مفاجأة.. برشلونة يعرض التجديد لـ"ميسي" 10 أعوام





يرغب نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد ليونيل ميسي لعشر سنوات قادمة بحيث يستمر في الملاعب حتى موسم 2029.





وكشفت تقارير إسبانية عن أن برشلونة يرغب أن ينهي ليونيل ميسي مسيرته الكروية في قلعة الكامب نو في ظل المخاوف من انتقاله إلى أحد عمالقة الأندية الأوروبية الأخرى.





كان ميسي قد قال: "إذا ارادوني في برشلونة، فإني حقًا سعيد، حيث أطمح في البقاء في الكامب نو للأبد.. لطالما كان الوضع بالنسبة لي على هذا الحال، فلم يتغير شئ مطلقًا"





وخاض ميسي مع برشلونة مايقرب من 700 مباراة منذ انضمامه إلى النادي، وسجل 604 أهداف في مختلف المسابقات، بينما فاز بلقب الليجا الإسبانية 10 مرات، وفاز بدوري الأبطال 4 مرات.





يذكر أن ليونيل ميسي قد وقع على أخر عقد له مع فريق برشلونة فى موسم 2017 بعقد وصل إلى 100 مليون استرليني لمدة 4 سنوات، ينتهي بعد عام ونصف.





حرب بين برشلونة وريال مدريد على "دوبلير" أنسو فاتي





دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في الصراع على موهبة فرنسية لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط رين الذي سيبلغ عامه الـ17 في نوفمبر جذب أنظار ريال مدريد الإسباني وبرشلونة.





وقالت الصحيفة: "اللاعب الأيسر ذو الأصول الأنجولية والذي يحمل الجنسيتين الكنغولية والفرنسية، نجح في الحصول على مركز أساسي مع رين ورغم أن حريقًا دمر منزله وجميع الوثائق التي تثبت سنه، لكن بدون شك أن موهبته في هذا السن استثنائية مثل أنسو فاتي لاعب برشلونة الحالي".





وأضافت: "زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يراقب كامافينجا ويراه واحدًا من أبرز المواهب الأوروبية.. إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة يدرك أن كامافينجا لاعب غير عادي، ويرى أنه لا يجب تفويت فرصة ضمه والعمل على تطوير موهبته".





صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي!





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان.





وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها اليوم: "في فرنسا يسلطون الضوء على تغيير مركز جريزمان بعيدآ عن الجناح الأيسر".





وتابعت: "كان اللاعب الأفضل في مباراة فرنسا الأخيرة كونه " رأس حربة " ، لمس الكرة 79 مرة أمام ايسلندا".





واختتمت الصحيفة الكتالونية: "عندما يكون أنطوان في قلب الهجوم يكون لاعب آخر ، ويبدو أنه غير راض على مركزه في برشلونة الذي ضعه فيه المدرب إرنيستو فالفيردي".



