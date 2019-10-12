منتخب السعودية للريشة الطائرة للسيدات يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة مصر الدولية

واصل المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات استعداداتة القوية داخل معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة مصر الدولية و المستمر حتى منتصف شهر أكتوبر.

هذا و تقام تدريبات المعسكر بالصالات الرياضية لمعهد إعداد القادة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة لاعبات منتخب السيدات رنا ابو حربش و شذى المطيري و اللاعبتان شهد المحيشير و عزيزة نظمي ، كما تستعد الحكم السعودي هتون السدحان للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة التي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٠ أكتوبر الجاري.

و يهدف المعسكر لتطوير اللاعبات و النهوض بمستويات أدائهن عبر تطوير اللاعبات فنيا و التركيز على تصحيح الأخطاء داخل الملعب و تكثيف التمارين التكتيكية.

من جانبه قد أشاد رئيس بعثة المنتخب المشارك بالبطولة رئيس الاتحاد مقرن المقرن بالجهود المبذولة من قبل اللاعبات خلال التدريبات مؤكدا على سعي منتخب السيدات لتحقيق إنجازات مشرفة للوطن .

ويرأس بعثة المنتخب السعودي للسيدات، مقرن المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة وتضم البعثة اللاعبات شذى صالح، ورنا أبو حربش، وشهد المحيشير، و عزيزة نظمي.