رئيس جهاز الشيخ زايد يكشف آخر إجراءات تقنين الأراضي

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه يتم حاليا طرح قطع أراضي في مدينة الشيخ زايد من أجل المنشآت الخدمية، حيث إن هناك قطع أراضي متوفرة داخل المدينة تّصلح للمنشآت التجارية والمولات وكذلك مراكز طبيبة أو مستشفيات أو مدارس، موضحًا أن هناك ايضًا قطع أراضي تصلح لمجتمعات عمرانية كاملة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المناطق التي انضمت للشيخ زايد مؤخرًا كانت ملكيتها لأفراد قاموا بإنشاء مزارع زراعية عليها، ولكنها دخلت الحيز العمراني، لذلك سيتم تقنين أوضاع ملاك هذه الأراضي، وأخذ منهم تكلفة تحويلها من نشاط زراعي لنشاط سكني.



وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تحصيل 50% من الأراضي، حيث إن الجهاز في حاجة إلى هذه الأراضي وليس للأموال من أجل إنشاء طرق ومؤسسات خدمية ومشروعات صرف صحي ومحطات تحلية مياه ومدارس وغيرها من كل هذه الاساسيات.



وتابع:" منطقة أبو رواس الاستثمارية التي كانت تابعة للجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة أصبحت الآن ضمن جهاز مدينة الشيخ زايد ويبلغ مساحتها 2500 فدان".