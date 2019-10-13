إشادة واسعة بفيلم 'ست الحبايب' بمهرجان الإسكندرية (صور)







دقائق قليلة ولكنها تحمل في طياتها معان عظيمة لأمهات كافحوا وناضلوا من اجل ابنائهم ليصلوا بهم لبر الأمان.. ملحمة إنسانية تم رصدها في ٧ دقائق تحكي قصص الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ في فيلم "ست الحبايب" المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للمخرج مهند دياب من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي.وتم العرض بحضور نوال خفاجه أحدي بطلات الفيلم الحاصلة علي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ولقب الأم المثالية للأشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية وهي أحدي بطلات العمل التسجيلي، بالإضافة الي نخبة من المع صناع السينما منهم المخرج علي بدرخان، والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرجة أنعام محمد علي وعدد من النقاد والسينمائيين والذين أشادوا جميعا بجودة الفيلم ومضمونه الإنساني العميق.يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجه بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.وكانت قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض ٧ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن عروضها علي هامش المهرجان في دورته الخامسة والثلاثون والتي تقام في الفترة من ٨ -١٣ أكتوبر الجاري بالإسكندرية.الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة،وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.